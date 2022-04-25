Си Джей Макколлум станцевал во время интервью после победы над «Санз»

Си Джей Макколлум станцевал во время интервью после победы над «Санз»

Защитник «Пеликанс» Си Джей Макколлум исполнил танец во время интервью после победы над «Санз» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф.

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