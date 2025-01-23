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Закон, порядок, государство

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В островном регионе военнослужащие армейского корпуса ВВО совершенствуют навыки стрельбы из пулемета и автоматического гранатомета станкового АГС-17 «Пламя»

В островном регионе военнослужащие армейского корпуса ВВО совершенствуют навыки стрельбы из пулемета и автоматического гранатомета станкового АГС-17 «Пламя»

В ходе подготовки пулеметчики в парах выполняют боевую стрельбу и отрабатывают тактическое перемещение по полю боя в то время, как расчеты АГС-17 «Пламя» уже прошли курс теоретической подготовки и теперь закрепляют навыки и приемы стрельбы из автоматического станкового гранатомета.

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