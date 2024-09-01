Офицер «Альфы» Демидкин: У спецназа в Беслане изменился план

Во время захвата заложников в спортивном зале школы №1 в Беслане 1 сентября 2004 года спецназгруппы «Альфа» и «Вымпел» должны были ворваться, уничтожить боевиков и обезвредить бомбы, но план изменился из-за одной неожиданности.
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