Офицер «Альфы» Демидкин: У спецназа в Беслане изменился план

Во время захвата заложников в спортивном зале школы №1 в Беслане 1 сентября 2004 года спецназгруппы «Альфа» и «Вымпел» должны были ворваться, уничтожить боевиков и обезвредить бомбы, но план изменился из-за одной неожиданности.