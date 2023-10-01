Украинско-американский стартап по 3D-печати костей ADAM выходит на рынок Польши

Украинско-американский стартап по 3D-печати костей ADAM объявил о экспансии на польский рынок. ADAM в рамках научно-исследовательского партнерства с Sygnis SA будет развивать интеллектуальную собственность, связанной с производством своих медицинских изделий ADAM Point-of-Care.
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