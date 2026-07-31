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Новости Тамбова

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Средняя выплата по ОСАГО за полугодие выросла почти на 10%

Средняя выплата по ОСАГО за полугодие выросла почти на 10%

Средний размер возмещения по ОСАГО за первое полугодие увеличился на 9,7% до 122,7 тысяч рублей. В аналогичном периоде прошлого года выплата составляла 111,8 тысяч рублей, сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА), пишут "Известия" .

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