Средняя выплата по ОСАГО за полугодие выросла почти на 10%

Средний размер возмещения по ОСАГО за первое полугодие увеличился на 9,7% до 122,7 тысяч рублей. В аналогичном периоде прошлого года выплата составляла 111,8 тысяч рублей, сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА), пишут "Известия" .
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