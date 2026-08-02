Фачи переживает болезненную аварию, чтобы взять еще одно золото после «тычковогомедведя» Уэльса

Источник изображения, SNS By Amy Canavan BBC Sport Scotland at Sir Chris Hoy Velodrome Published 1 August 2026 Когда Нил Фачи снова появился на велодроме сэра Криса Хоя, он сказал пилоту Аарону Поупу: «История написана здесь, давайте закончим ее».