На межрегиональных ярмарках в Москве начался летний сезон

В Москве начинается летний сезон продажи свежих овощей, фруктов и ягод на межрегиональных ярмарках. Покупатели могут выбрать из широкого ассортимента продукции, в том числе малину и ежевику из Крыма, вишню из Краснодарского края, клубнику из Ставропольской, Астраханской и Ростовской областей.