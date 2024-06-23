На межрегиональных ярмарках в Москве начался летний сезон

В Москве начинается летний сезон продажи свежих овощей, фруктов и ягод на межрегиональных ярмарках. Покупатели могут выбрать из широкого ассортимента продукции, в том числе малину и ежевику из Крыма, вишню из Краснодарского края, клубнику из Ставропольской, Астраханской и Ростовской областей.
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