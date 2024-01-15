В Новосибирске в Калининском районе сотрудник полиции, находящийся в отпуске, задержал подозреваемого в грабеже

11 января старший оперуполномоченный Отдела полиции № 4 «Калининский» Управления МВД России по городу Новосибирску капитан полиции Дмитрий Логунов, находящийся в очередном отпуске, выходя из магазина, увидел, как из торгового зала выбежал мужчина, за которым гналась продавец.
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