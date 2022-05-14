Росс Браун: Михаэлю Шумахеру понравилась бы современная Формула 1

Росс Браун: Михаэлю Шумахеру понравилась бы современная Формула 1FerrariСпортивный директор Формулы 1 Росс Браун поделился мнением о том, как бы отнесся к новым техническим и спортивным правилам в 2022 году семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер.