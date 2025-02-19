Боложан договорился с Макроном об усилении военного присутствия Франции

Исполняющий обязанности президента Румынии Илие Боложан сообщил, что достиг договоренности с французским лидером Эммануэлем Макроном о наращивании военного присутствия Франции на румынской территории в ближайшее время.
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