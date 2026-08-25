Эксперт IT-холдинга Т1 Васюра предложила решение проблемы постоянных «АСАП» в рабочих задачах

Директор по развитию продуктового направления платформы «Сфера» IT-холдинга Т1 Мария Васюра рассказала «Известиям» о причинах появления режима бесконечной срочности и способах выстроить систему приоритетов.
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