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Эксперт IT-холдинга Т1 Васюра предложила решение проблемы постоянных «АСАП» в рабочих задачах

Эксперт IT-холдинга Т1 Васюра предложила решение проблемы постоянных «АСАП» в рабочих задачах

Директор по развитию продуктового направления платформы «Сфера» IT-холдинга Т1 Мария Васюра рассказала «Известиям» о причинах появления режима бесконечной срочности и способах выстроить систему приоритетов.

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