Перед уходом из ОмГУ Сергей Замятин отчитался о своих доходах за прошлый год. В 2024-ом его зарплата выросла до 411 тыс.
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Перед уходом из ОмГУ Сергей Замятин отчитался о своих доходах за прошлый год. В 2024-ом его зарплата выросла до 411 тыс.