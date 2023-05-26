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Артемовск временно включили в зону ответственности Шахтерска

Артемовск временно включили в зону ответственности Шахтерска

Освобожденный город Артемовск был временно включен в зону ответственности администрации Шахтерска. Об этом говорится в указе врио главы ДНР Дениса Пушилина.

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