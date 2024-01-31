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Рогов: в подконтрольном ВСУ Запорожье демонтировали символы победы в ВОВ

Рогов: в подконтрольном ВСУ Запорожье демонтировали символы победы в ВОВ

На территории парка в контролируемом ВСУ городе Запорожье произведен демонтаж символов победы советских войск в Великой Отечественной войне, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимира Рогова.

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