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Царьград

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Суд Нью-Йорка оправдал мать из-за психического расстройства

Суд Нью-Йорка оправдал мать из-за психического расстройства

В ноябре 2022 года в Бронксе, Нью-Йорк, Димон Флеминг признали невиновной в убийстве своих детей из-за психического расстройства.

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