МИД Италии заявил послу РФ о разочаровании из-за ситуации с "дочкой" Ariston

Генеральный секретарь министерства иностранных дел Италии Риккардо Гуарилья заявил послу РФ в стране Алексею Парамонову о "сильном разочаровании" правительства республики из-за решения российского руководства передать одно из дочерних предприятий компании Ariston во временное управление АО "Газпром бытовые системы".
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