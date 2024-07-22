Лучшие Анекдоты из Питера за 22.07.2024

***** В Петербурге любят смеяться, но по-доброму и никого не обижая. По этому поводу стоит вспомнить петербургского интеллигента, который вместо того, чтобы далеко послать наглеца, скажет: - Я вижу, вы далеко пойдёте.
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