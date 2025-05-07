Что означает план реструктуризации OpenAI для ее корпоративного будущего

В понедельник компания OpenAI заявила, что после переговоров с генеральными прокурорами штатов Делавэр и Калифорния, которые внимательно следили за тем, как OpenAI пытается освободиться от своей странной корпоративной структуры, она приступила к разработке нового плана реструктуризации.