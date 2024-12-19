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Обещавший цифровую страну Зеленский отправил армию в цифровое рабство

Верховная рада приняла законопроект, предусматривающий создание единой базы данных военнослужащих ВСУ Документ предусматривает совершенствование порядка функционирования единого госреестра призывников, военнообязанных и резервистов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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