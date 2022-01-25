25 января: в этот день хороший…

Сегодня отмечается студенческий праздник — Татьянин день. Именно в Татьянин день, который по новому стилю отмечается 25 января, в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала Высочайший Указ об учреждении в Москве Императорского университета.
Сегодня отмечается студенческий праздник — Татьянин день. Именно в Татьянин день, который по новому стилю отмечается 25 января, в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала Высочайший Указ об учреждении в Москве Императорского университета.
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