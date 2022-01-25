Лента новостей Крыма

118 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий
    Симферополь, 25 января. Крыминформ. Третий апелляционный суд общей юрисдикции (Сочи) в апелляционном порядке подтверд...Апелляционный суд...
  • Дану Фиолетово
    А заодно возродить выборы депутатов как СССР выбрали сессию отсидел и к станку с таким-же окладом как и у других рабо...Депутат Госдумы п...
  • Владимир Федоров
    Да,это крайне необходимо,но с одной поправкой:всех,без исключения.Дело в том,что т.н."платники" учатся спустя рукава....Депутат Госдумы п...

25 января: в этот день хороший…

25 января: в этот день хороший…

Сегодня отмечается студенческий праздник — Татьянин день. Именно в Татьянин день, который по новому стилю отмечается 25 января, в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала Высочайший Указ об учреждении в Москве Императорского университета.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх