В "Газпроме" намерены выйти на 15-летний горизонт сотрудничества с Центральной Азией

Россия поставила перед собой задачу выйти с краткосрочного на более длительный 15-летний горизонт сотрудничества в газовой отрасли с Казахстаном, Узбекистаном и другими странами Центральной Азии, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.