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Царьград

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Трамп и Зеленский: к миру через переговоры и освобождение пленных

Трамп и Зеленский: к миру через переговоры и освобождение пленных

Спикер Майк Джонсон обсудил с Трампом извинения Зеленского за инцидент в Белом доме. Обе стороны стремятся к переговорам для разрешения украинского кризиса, предлагая примирительные меры, такие как освобождение пленных и перемирие.

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