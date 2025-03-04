Трамп и Зеленский: к миру через переговоры и освобождение пленных

Спикер Майк Джонсон обсудил с Трампом извинения Зеленского за инцидент в Белом доме. Обе стороны стремятся к переговорам для разрешения украинского кризиса, предлагая примирительные меры, такие как освобождение пленных и перемирие.
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