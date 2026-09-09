"Памятник, данный Богом": хабаровчане ответили на требования Токио о сносе монумента

Жители Хабаровска категорически отвергли призывы японской стороны изменить или демонтировать монумент "Победа на Востоке", установленный на городской набережной.
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