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Александр Роджерс: Недавно опять «отдавали Курилы»

Александр Роджерс: Недавно опять «отдавали Курилы»

Слышите, вой раздаётся на болотах? Это оппозиция в очередной раз воет и стонет об отдаваемых японцам Курилах.

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Игорь Кузнецов
Всё по делу. Свободная экономическая зона с инвестициями японцев без передачи Курил под юрисдикцию Японии - всё что можем предложить. Тогда ловите в море и платите налоги, хотя и здесь предложил Мишустин налоговые льготы. Хорошо бы квоты на занятость российских граждан и процент отгрузки морепродуктов в Россию зафиксировать. Но это уже по результатам переговоров.

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