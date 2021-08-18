Александр Роджерс: Недавно опять «отдавали Курилы»

☭КОМПАСПолитикаАлександр Роджерс: Недавно опять «отдавали Курилы»Слышите, вой раздаётся на болотах? Это оппозиция в очередной раз воет и стонет об отдаваемых японцам Курилах.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИгорь КузнецовВсё по делу. Свободная экономическая зона с инвестициями японцев без передачи Курил под юрисдикцию Японии - всё что можем предложить. Тогда ловите в море и платите налоги, хотя и здесь предложил Мишустин налоговые льготы. Хорошо бы квоты на занятость российских граждан и процент отгрузки морепродуктов в Россию зафиксировать. Но это уже по результатам переговоров.Комментировать
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