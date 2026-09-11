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Царьград

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Береговая охрана Филиппин обнаружила 30 погибших на пароме

Береговая охрана Филиппин обнаружила 30 погибших на пароме

У берегов Филиппин спасатели обнаружили 30 погибших на сгоревшем пассажирском пароме MV June Aster. Общее число жертв возросло до 35.

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