Береговая охрана Филиппин обнаружила 30 погибших на пароме

У берегов Филиппин спасатели обнаружили 30 погибших на сгоревшем пассажирском пароме MV June Aster. Общее число жертв возросло до 35.
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