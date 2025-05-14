«Вольница закончилась»: какие условия поставит Россия возвращающимся компаниям

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) разработал и представил в правительство РФ и Администрацию президента проект условий, регулирующих возобновление деятельности иностранных компаний на территории России.
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