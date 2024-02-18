... умер их актив

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Массовый психоз и даже Ватикан сообщил соболезновании для какого-то интернет блогера. А его последователи наоборот вывалили весь компромат и на самого навального и его жену Юлию и её сексуальные услуги за деньги с Чичваркиным и журналистом Христо Гроздев и прочие. Об этом заявила ее бывшая помощница Анна Гончар. По словам девушки, жена лидера экстремистской организации ФБК Юлия Навальная оказывала этой организации финансовую и информационную поддержку за счет секса со спонсорами и журналистами. Гончар рассказала, что роман Юлии с беглым иностранным агентом Чичваркиным начался в 2021 году. Навальная рассказала Гончар, что ее муж знал об их связи. Позже Навальная переключилась на болгарского журналиста Христо Гроздева, который, по ее словам, «ладит с ее детьми и заменяет фигуру отца, в которой так отчаянно нуждается ее сын»