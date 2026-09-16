⛽️ В Крыму сегодня заправиться можно на 85 заправках В розничную сеть направили 342 тонны топлива. Продавать его будут по сниженной цене, сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым