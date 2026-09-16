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test mazurok

2 подписчика

⛽️ В Крыму сегодня заправиться можно на 85 заправках В розничную сеть направили 342 тонны топлива. Продавать его будут по сниженной цене, сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк.

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