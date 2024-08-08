Аверин об уходе из «Локомотива»: «Регулярку скомкала травма. В плей-офф от молодых вроде не отставал, функционально чувствовал себя в порядке. Открывать новую страницу в карьере непросто» 

По окончании прошлого сезона ярославский клуб не предложил 34-летнему форварду новый контракт. – Вы один из самых именитых игроков в истории КХЛ, провели в «Авангарде» и «Локомотиве» 823 матча, набрали 304 очка.
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