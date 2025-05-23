🎨 Студенты крымского художественного училища имени Самокиша провели пленэр в маковом поле Маки, как говорят студенты, «горят», и трудно подобрать оттенок.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🎨 Студенты крымского художественного училища имени Самокиша провели пленэр в маковом поле Маки, как говорят студенты, «горят», и трудно подобрать оттенок.