Valve заявляет, что Steam постоянно растет благодаря своей ориентации на клиенто...

Valve заявляет, что Steam постоянно растет благодаря своей ориентации на клиентовНедавно Valve опубликовала новую статистику по Steam в 2024 году, и, что никого не удивило, платформа показала лучшие результаты, чем когда-либо.
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