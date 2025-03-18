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Valve заявляет, что Steam постоянно растет благодаря своей ориентации на клиенто...

Valve заявляет, что Steam постоянно растет благодаря своей ориентации на клиенто...

Valve заявляет, что Steam постоянно растет благодаря своей ориентации на клиентовНедавно Valve опубликовала новую статистику по Steam в 2024 году, и, что никого не удивило, платформа показала лучшие результаты, чем когда-либо.

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