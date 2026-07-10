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Происшествия

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В Нижегородской области завершено расследование аферы на полмиллиона рублей с соцвыплатами из бюджета

Следственной частью Следственного управления МВД России по г. Нижнему Новгороду завершено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», в отношении ранее не судимого 24-летнего нижегородца.

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