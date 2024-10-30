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Экипаж танка Т-80БВМ открыл путь для штурмовиков ВС РФ. Лучшее видео из зоны СВО

Экипаж танка Т-80БВМ открыл путь для штурмовиков ВС РФ. Лучшее видео из зоны СВО

Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Центр» огнем с закрытой огневой позиции уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении, таким образом открыв путь для продвижения штурмовых подразделений в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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