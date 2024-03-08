Питера Шиффа обвинили в продвижении биткоина

Президент Euro Pacific Capital Inc., брокерской компании, Питер Шифф является представителем Австрийской экономической школы, известный своим скептицизмом по отношению к Биткоину, вызвал бурю в криптовалютном сообществе, представив уникальный набор биткоин-NFT под названием Золотая Триумфальная Ординалка.
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