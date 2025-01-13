Курская дуга, 11 января: Битому неймется — враг готовится повторить грандиозную «бердинскую мясорубку»

Александр Ситников 12 января 2024 г., 8:59 С мест поступают данные, что оккупантам одного «наступа последней надежды» показалось мало Самостийная «телега» утверждает, что Банковая пытается сместить акцент с драпа захисников из Курахово и оставления со дня на день Торецка/Дзержинска на очередную «перемогу» в канонической России.
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