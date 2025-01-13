Русский Днепроп...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русский Днепропетровск

157 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Видали "союзничков" Укратны? Воюйте до прследнего украинца,а мы ещё оружие подвезем.Что интересно ослы из Украины им...Запад снова требу...
  • Eduard
    Запад вообще не имеет права указывать,Украина не их часть!Запад снова требу...
  • Eduard
    Да,это верно,были дураками и остались!Конец Украины всё...

Курская дуга, 11 января: Битому неймется — враг готовится повторить грандиозную «бердинскую мясорубку»

Александр Ситников 12 января 2024 г., 8:59   С мест поступают данные, что оккупантам одного «наступа последней надежды» показалось мало Самостийная «телега» утверждает, что Банковая пытается сместить акцент с драпа захисников из Курахово и оставления со дня на день Торецка/Дзержинска на очередную «перемогу» в канонической России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх