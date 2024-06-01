"Родина" ждёт Дзюбу: стало известно, где продолжит карьеру известный футболист

Рассказываем, куда и почему перешел бывший форвард "Зенита" и "Локомотива" Артем Дзюба. Известный русский нападающий Артём Дзюба, недавно покинувший московский «Локомотив», был дозаявлен за медийную команду «Родина Медиа».