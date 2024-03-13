Яхты олигархов наносят ответный удар

Двадцать лямов подорвут экономику Пиндостана? Триллион - бюджет Пентагона на этот год, разницу цифр понимаем? Да, с яхтой можно сказать прикольно получилось, типа, чемодан без ручки, но не более...

Вадим Абдурашитов

Курочка по зернышку клюёт! Это только за одну яхту двадцать лямов истратили, и ещё будут тратить. Так что меньше пиндосы будут платить своим НКО (которым выделяли по 2-3 ляма в год).