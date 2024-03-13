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Яхты олигархов наносят ответный удар

Яхты олигархов наносят ответный удар

Крайне патриотичную позицию неожиданно заняли яхты российских олигархов, который разоряют американскую экономику.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Двадцать лямов подорвут экономику Пиндостана? Триллион - бюджет Пентагона на этот год, разницу цифр понимаем? Да, с яхтой можно сказать прикольно получилось, типа, чемодан без ручки, но не более...
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1 д.
Вадим Абдурашитов
Курочка по зернышку клюёт! Это только за одну яхту  двадцать лямов истратили, и ещё будут тратить. Так что меньше пиндосы будут платить своим НКО (которым выделяли по 2-3 ляма в год).
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23 час.

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