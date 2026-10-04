Для российских граждан не будут вводить плату за въезд в Казахстан — МИД

Власти Казахстана не сообщали о своих планах ввести плату для граждан РФ за электронное разрешение на въезд в страну, заявил директор третьего департамента стран СНГ МИД Александр Стерник 4 октября в интервью РИА Новости.
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