Этого легендарного футболиста СССР боялись во всей стране. Вот чем он устрашал даже великого Яшина

Лев Иванович хватался за голову!Легендарный форвард «Пахтакора» и сборной СССР Геннадий Красницкий прославился на всю страну благодаря пушечному удару и потрясающей результативности, которые помогли ему войти в клуб бомбардиров Григория Федотова (Красницкий забил 112 голов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии