Уютное убежище 🌎Purunã Cabin выполнено в 2016 году в городе Бальса Нова, Бразилия 🇧🇷, по проекту Bruno Zaitter arquiteto.
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Уютное убежище 🌎Purunã Cabin выполнено в 2016 году в городе Бальса Нова, Бразилия 🇧🇷, по проекту Bruno Zaitter arquiteto.