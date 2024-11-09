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Мода и Шоу-бизнес

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А как же свадьба? 18-летняя возлюбленная Григория Лепса рассказала о планах на ближайшее будущее

А как же свадьба? 18-летняя возлюбленная Григория Лепса рассказала о планах на ближайшее будущее

И, кажется, брак с известным певцом туда не входит. Пока Григорий Лепс на всех интервью рассказывает, что готов вновь связать себя узами брака со своей 18-летней девушкой Авророй Кибой, девушка об этом даже не думает.

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