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"С волками жить — по-волчьи выть": Медведев прокомментировал задержание автора "Рыбаря"

"С волками жить — по-волчьи выть": Медведев прокомментировал задержание автора "Рыбаря"

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что на россиян в европейских странах "объявлена охота".

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