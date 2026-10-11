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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Россиянам предложили добавить еще один официальный выходной перед Новым годом

Россиянам предложили добавить еще один официальный выходной перед Новым годом

Решение существенно не скажется на работе большинства организаций Последний день года предложили закрепить в России как постоянный выходной.

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