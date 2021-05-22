rabotniky

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Россияне рассказали, на что готовы ради зарплаты в ₽250 тысяч

Россияне рассказали, на что готовы ради зарплаты в ₽250 тысяч

Россияне рассказали, на что готовы ради зарплаты в ₽250 тысяч Александр АлексеенкоКаждый из наших современников мечтает о том, чтобы получать хорошую зарплату, но при этом, по возможности, ни за что не отвечать и свести к минимуму свою активность.

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