У вас может появиться цифровой двойник раньше, чем вы думаете

Цифровой двойник – это копия человека, продукта или процесса, созданная на основе данных. Это может показаться научной фантастикой, но некоторые утверждают, что в течение следующего десятилетия у вас, скорее всего, появится цифровой двойник.
Цифровой двойник – это копия человека, продукта или процесса, созданная на основе данных. Это может показаться научной фантастикой, но некоторые утверждают, что в течение следующего десятилетия у вас, скорее всего, появится цифровой двойник.
Свежие комментарии