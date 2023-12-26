Стала известна дата первого прямого рейса из Красноярска до Пекина

Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») получила все необходимые разрешения для полетов в Пекин и с 28 декабря возобновит полеты из регионов в аэропорт Дасин, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.