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Песков назвал «газетной уткой» утверждение о разговоре Путина и Трампа 7 ноября

Песков назвал «газетной уткой» утверждение о разговоре Путина и Трампа 7 ноября

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «газетной уткой» утверждение издания The Washington Post о якобы прошедшем 7 ноября телефонном разговоре президента Российской Федерации Владимира Путина и избранного главы Соединенных Штатов Дональда Трампа.

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