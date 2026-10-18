В Лос-Анджелесе прошёл благотворительный вечер Academy Museum Gala, на который пришли Деми Мур, Хейли Бибер, Ким Кардашьян, Шарлиз Терон, Алекса Деми, Майки Мэдисон и многие другие звезды.
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