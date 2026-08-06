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Пятый канал

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В России указали на лицемерие премьера Японии и мэра Хиросимы

В России указали на лицемерие премьера Японии и мэра Хиросимы

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров раскритиковал выступление японских официальных лиц на «Церемонии мира», посвященной 81-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы.

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