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Маккиннон с 2+1, Хорват с 2+1 и Кросби с 1+2 – звезды дня в НХЛ

Лига подвела итоги игрового дня.  Третья звезда – капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби с 3 (1+2) очками в матче с «Бостоном» (6:5).

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